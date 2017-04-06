Пашутин: В матче с «Миланом» УНИКС будет играть на победу

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«В игре с “Миланом” мы будем играть на победу! Важно остановить игру под кольцом Мирослава Радулицы, Милана Мачвана, Давида Пасколо, агрессивно играть на периметре против снайперов Рики Хикмана, Авуду Абасса, Крунослава Симона, Ракима Сандерса, контролировать побор. В нападении — контролировать темп, двигать мяч», — приводит слова Пашутина пресс-служба клуба.