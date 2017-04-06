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6 апреля 2017, 18:57 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Пашутин: В матче с «Миланом» УНИКС будет играть на победу

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин рассказал о настрое команды на предстоящий гостевой матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Встреча состоится 7 апреля.

Главный тренер <span class=error>УНИКСа</span> Евгений <span class=error>Пашутин</span> рассказал о настрое команды на предстоящий гостевой матч 30-го тура регулярного чемпионата <span class=error>Евролиги</span> с Миланом. Встреча состоится 7 апреля. Увеличить
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«В игре с “Миланом” мы будем играть на победу! Важно остановить игру под кольцом Мирослава Радулицы, Милана Мачвана, Давида Пасколо, агрессивно играть на периметре против снайперов Рики Хикмана, Авуду Абасса, Крунослава Симона, Ракима Сандерса, контролировать побор. В нападении — контролировать темп, двигать мяч», — приводит слова Пашутина пресс-служба клуба.
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