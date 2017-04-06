Пашутин: В матче с «Миланом» УНИКС будет играть на победу
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин рассказал о настрое команды на предстоящий гостевой матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Встреча состоится 7 апреля.
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«В игре с “Миланом” мы будем играть на победу! Важно остановить игру под кольцом Мирослава Радулицы, Милана Мачвана, Давида Пасколо, агрессивно играть на периметре против снайперов Рики Хикмана, Авуду Абасса, Крунослава Симона, Ракима Сандерса, контролировать побор. В нападении — контролировать темп, двигать мяч», — приводит слова Пашутина
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