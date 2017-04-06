Состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Лиги чемпионов

Сегодня же, 6 апреля, состоялась жеребьёвка решающих матчей, об этом сообщает официальный сайт ФИБА.



По её результатам хозяин финала, «Иберростар Тенерифе», 28 апреля проведёт поединок против «Умана Венеции». Во втором полуфинале в этот же день турецкий «Банвит» сразится с «Монако». Финал турнира и матч за третье место состоятся 30 апреля.