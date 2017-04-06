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6 апреля 2017, 18:18 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Лиги чемпионов

С 28 по 30 апреля состоится первый в истории баскетбольной Лиги чемпионов «Финал четырёх». Завершающая стадия турнира пройдёт в Тенерифе.

Сегодня же, 6 апреля, состоялась жеребьёвка решающих матчей, об этом сообщает официальный сайт ФИБА.

По её результатам хозяин финала, «Иберростар Тенерифе», 28 апреля проведёт поединок против «Умана Венеции». Во втором полуфинале в этот же день турецкий «Банвит» сразится с «Монако». Финал турнира и матч за третье место состоятся 30 апреля.
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