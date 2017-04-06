Баскетболисты «Уникахи» победили «Валенсию» и стали победителями Кубка Европы

Решающая встреча, прошедшая в среду в Валенсии, завершилась со счетом 63:58 (18:22, 12:11, 13:21, 20:4) в пользу «Уникахи». В составе победителей 12 очков набрал Альберто Диас. У проигравших 16 очками отметился Боян Дубльевич.

Счет в финальной серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Уникахи».