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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29330232/
6 апреля 2017, 0:10 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты «Уникахи» победили «Валенсию» и стали победителями Кубка Европы

Баскетболисты «Уникахи» победили другой испанский клуб «Валенсию» в третьем матче финальной серии Кубка Европы и впервые в истории выиграли данный турнир.

Решающая встреча, прошедшая в среду в Валенсии, завершилась со счетом 63:58 (18:22, 12:11, 13:21, 20:4) в пользу «Уникахи». В составе победителей 12 очков набрал Альберто Диас. У проигравших 16 очками отметился Боян Дубльевич.

Счет в финальной серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Уникахи».
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