Баскетболист ЦСКА Хряпа пропустил матч Единой лиги ВТБ, так как забирал жену из роддома
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Капитан российского баскетбольного ЦСКА Виктор Хряпа пропустил матч Единой лиги ВТБ против эстонского «Калева» по причине того, что поехал забирать жену из роддома. Об этом журналистам заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.
ЦСКА одержал победу над эстонским «Калевом» со счетом 100:68.
«Хочу поздравить Хряпу с рождением дочери. Он забирал жену из роддома, поэтому пропустил игру, — сказал Итудис. — Мы продолжаем стремиться к нашей цели — победить в регулярном чемпионате Единой лиги».
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