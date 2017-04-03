Баскетболист ЦСКА Хряпа пропустил матч Единой лиги ВТБ, так как забирал жену из роддома

ЦСКА одержал победу над эстонским «Калевом» со счетом 100:68.

«Хочу поздравить Хряпу с рождением дочери. Он забирал жену из роддома, поэтому пропустил игру, — сказал Итудис. — Мы продолжаем стремиться к нашей цели — победить в регулярном чемпионате Единой лиги».