УНИКС обыграл ВЭФ в овертайме в Лиге ВТБ, Параховский набрал 16 очков

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В течение всего матча команды показывали равную игру и к финальной сирене не сумели выявить победителя, продолжив выяснение отношений в овертайме. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались гости. В составе победителей стоит отметить Артёма Параховского, который почти оформил дабл-дабл, записав себе в актив 16 очков, 9 подборов и 1 передачу.