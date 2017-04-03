УНИКС обыграл ВЭФ в овертайме в Лиге ВТБ, Параховский набрал 16 очков
Казанский УНИКС нанёс поражение рижскому ВЭФу со счётом 86:82 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который прошёл в Латвии.
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В течение всего матча команды показывали равную игру и к финальной сирене не сумели выявить победителя, продолжив выяснение отношений в овертайме. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались гости. В составе победителей стоит отметить Артёма Параховского, который почти оформил
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