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3 апреля 2017, 21:46 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

УНИКС обыграл ВЭФ в овертайме в Лиге ВТБ, Параховский набрал 16 очков

Казанский УНИКС нанёс поражение рижскому ВЭФу со счётом 86:82 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который прошёл в Латвии.

Казанский <span class=error>УНИКС</span> нанёс поражение рижскому <span class=error>ВЭФу</span> со счётом 86:82 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> который прошёл в Латвии. Увеличить
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В течение всего матча команды показывали равную игру и к финальной сирене не сумели выявить победителя, продолжив выяснение отношений в овертайме. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались гости. В составе победителей стоит отметить Артёма Параховского, который почти оформил дабл-дабл, записав себе в актив 16 очков, 9 подборов и 1 передачу.
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