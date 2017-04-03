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3 апреля 2017, 21:28 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА обыграл «Калев» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над эстонским «Калевом» со счетом 100:68 в матче Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 100:68. Увеличить
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Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты армейцев Семен Антонов, Кори Хиггинс и Никита Курбанов, в их активе по 13 очков.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 22 играх 20 побед, «Калев» с пятью победами идет 11-м.

В следующем матче ЦСКА 10 апреля на своей площадке примет белорусский «Цмоки-Минск», «Калев» 16 апреля в гостях сыграет с «Локомотивом-Кубанью».
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