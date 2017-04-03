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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29300937/
3 апреля 2017, 20:25 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Женский баскетбольный клуб «Фенербахче» уволил главного тренера перед игрой с УГМК

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Женский баскетбольный клуб «Фенербахче» уволил главного тренера Джорджа Дикеулакоса незадолго до старта команды в «Финале четырех» Евролиги, где турецкий клуб встретится с екатеринбургским УГМК, сообщается на сайте турнира.

Дикеулакос возглавил «Фенербахче» в 2015 году. Сообщается, что контракт с греческим специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17 пройдет в Екатеринбурге 14—16 апреля. В полуфиналах сыграют УГМК против «Фенербахче» и курское «Динамо» против чешского клуба «Прага».

УГМК является действующим победителем Евролиги.
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Александр Крутиков сменил Игоря Грищука на посту главного тренера баскетболистов «Цмокi-Мiнск»

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