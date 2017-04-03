Женский баскетбольный клуб «Фенербахче» уволил главного тренера перед игрой с УГМК

Дикеулакос возглавил «Фенербахче» в 2015 году. Сообщается, что контракт с греческим специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17 пройдет в Екатеринбурге 14—16 апреля . В полуфиналах сыграют УГМК против «Фенербахче» и курское «Динамо» против чешского клуба «Прага».

УГМК является действующим победителем Евролиги.