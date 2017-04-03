Женский баскетбольный клуб «Фенербахче» уволил главного тренера перед игрой с УГМК
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Женский баскетбольный клуб «Фенербахче» уволил главного тренера Джорджа Дикеулакоса незадолго до старта команды в «Финале четырех» Евролиги, где турецкий клуб встретится с екатеринбургским УГМК, сообщается на сайте турнира.
Дикеулакос возглавил «Фенербахче» в 2015 году. Сообщается, что контракт с греческим специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17 пройдет в Екатеринбурге
УГМК является действующим победителем Евролиги.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter