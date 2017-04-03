«Хапоэль Иерусалим» подписал соглашение с Джентиле

24-летний Джентиле начинал свою карьеру в «Бенеттоне», откуда в 2011 году перебрался в «Милан». Прошлый сезон Алессандро провёл в аренде в греческом «Панатинаикосе», в котором провёл всего три месяца. С марта итальянец оставался без команды в статусе свободного агента и поддерживал форму самостоятельно.