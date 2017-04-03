«Все игроки, тренеры и работники клуба глубоко потрясены случившимся, — сказал Ватутин. — Мы искренне соболезнуем родным и близким погибших. Разумеется, сегодняшний матч с “Калевом” начнем с минуты молчания и отменяем все развлекательные мероприятия и танцы группы поддержки».

Матч между ЦСКА и «Калевом» пройдет в УСК ЦСКА в понедельник, начало — 19:30 мск.