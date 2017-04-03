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3 апреля 2017, 16:40 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу ЦСКА — «Калев» начнется с минуты молчания

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч баскетбольной Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Калевом» из Таллина начнется с минуты молчания в память о жертвах взрывов в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС заявил президент армейского клуба Андрей Ватутин.

«Все игроки, тренеры и работники клуба глубоко потрясены случившимся, — сказал Ватутин. — Мы искренне соболезнуем родным и близким погибших. Разумеется, сегодняшний матч с “Калевом” начнем с минуты молчания и отменяем все развлекательные мероприятия и танцы группы поддержки».

Матч между ЦСКА и «Калевом» пройдет в УСК ЦСКА в понедельник, начало — 19:30 мск.

Позднее в пресс-службе Единой лиги ВТБ сообщили, что все матчи лиги в понедельник начнутся с минуты молчания. 3 апреля также пройдут игры ВЭФ — УНИКС и «Локомотив-Кубань» — «Автодор».
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