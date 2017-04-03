Баскетболист «Панатинаикоса» Крис Синглтон признан MVP марта в Евролиге
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Баскетболист греческого «Панатинаикоса» Крис Синглтон признан самым полезным игроком (MVP) Евролиги в марте, сообщается на официальном сайте турнира.
«Панатинаикос» провел в марте шесть матчей в регулярном чемпионате Евролиги. Сначала афинская команда проиграла турецкой «Дарюшафаке» (72:77) и литовскому «Жальгирису» (58:64), а после выдала серию из четырех побед подряд, обыграв испанские «Реал» (88:82) и «Басконию» (72:63), итальянский «Милан» (74:61) и московский ЦСКА (85:80).
Синглтон в мартовских матчах набирал с среднем по 15,2 очка, делал 6,2 подбора и 1,3
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