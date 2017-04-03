Власти Москвы одобрили идею проведения «Финала четырех» Евролиги-2019 на «ВТБ Арене»

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«Город поддержал идею проведения “Финала четырех” Евролиги в 2019 году. Сергей Собянин одобрил. В этом году “Финал четырех” пройдет в Стамбуле, потом — в Белграде, а в 2019 — у нас. Мы на питерском форуме подпишем с Евролигой меморандум и проведем серьезный выставочный матч в этой связи, Сергей Семенович (Собянин) согласился даже принять в нем участие», — сказал Перегудов.

Вместимость «ВТБ Арены» составит от 11 до 14 тысяч зрителей в зависимости от конфигурации — хоккейной, баскетбольной или концертной. «ВТБ Арена» будет располагаться под одной крышей с Центральным стадионом «Динамо» имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей. Открытие комплекса планируется в 2018 году.