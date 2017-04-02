Иванович: Будем бороться за вторую позицию в Лиге ВТБ
Главный тренер БК «Химки» Душко Иванович прокомментировал выездную победу своей команды над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ.
«Матч получился очень тяжёлым. В отличие от других команд, “Нижний Новгород” играет немного
У нас было много проблем в защите. Когда мы менялись в защите, то не очень хорошо играли в ситуациях “один на один”. В конечном итоге мы победили. Впереди у нас ещё три матча, и мы будем бороться за вторую позицию в Лиге ВТБ.
Шведу было тяжело, так как он с нами не тренировался
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