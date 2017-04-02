Иванович: Будем бороться за вторую позицию в Лиге ВТБ

«Матч получился очень тяжёлым. В отличие от других команд, “Нижний Новгород” играет немного по-другому. В их составе есть такие игроки, как Губанов, Зубчич и Вене, которые сменяют друг друга на позициях четвёртого и пятого номеров и имеют хороший бросок.



У нас было много проблем в защите. Когда мы менялись в защите, то не очень хорошо играли в ситуациях “один на один”. В конечном итоге мы победили. Впереди у нас ещё три матча, и мы будем бороться за вторую позицию в Лиге ВТБ.



Шведу было тяжело, так как он с нами не тренировался шесть-семь дней, его по-прежнему беспокоит боль в ноге, но он сыграл здорово», — приводит слова Ивановича официальный сайт клуба.