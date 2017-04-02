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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29286231/
2 апреля 2017, 18:41 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

32 очка Шведа помогли «Химкам» победить «Нижний Новгород»

«Химки» одержали выездную победу над «Нижним Новгородом» в очередном матче Единой лиги ВТБ.

Первая половина игры прошла в равной борьбе, а гости ушли на перерыв с преимуществом всего в 2 очка — 51:49.

Третья четверть завершилась с равным счётом 20:20, и лишь в концовке заключительной десятиминутки подмосковный клуб сделал решающий рывок, итоговая победа «Химок» — 99:90.

Лучшим игроком встречи стал защитник гостей Алексей Швед, набравший 32 очка. В составе «Нижнего Новгорода» самым результативным игроком стал Кенни Бойнтон, записавший в свой актив 27 очков, 8 передач и 5 подборов.
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