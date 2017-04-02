32 очка Шведа помогли «Химкам» победить «Нижний Новгород»

Первая половина игры прошла в равной борьбе, а гости ушли на перерыв с преимуществом всего в 2 очка — 51:49.



Третья четверть завершилась с равным счётом 20:20, и лишь в концовке заключительной десятиминутки подмосковный клуб сделал решающий рывок, итоговая победа «Химок» — 99:90.



Лучшим игроком встречи стал защитник гостей Алексей Швед, набравший 32 очка. В составе «Нижнего Новгорода» самым результативным игроком стал Кенни Бойнтон, записавший в свой актив 27 очков, 8 передач и 5 подборов.

