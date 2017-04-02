Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли аутсайдеру Единой лиги ВТБ
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 17-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, уступив дома аутсайдеру пермской «Парме», сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодняшний поединок для чемпионов Беларуси стал вторым под руководством нового наставника Александра Крутикова. До приезда в Минск пермская команда потерпела 20 поражений в 20 проведенных встречах, а сегодня выиграла со счетом 71:62.
Минским «Цмокам» осталось провести всего три поединка «банковского» турнира: дома с «Нижним Новгородом» (16 апреля), а также в гостях у лидера Единой лиги ВТБ московского ЦСКА (10 апреля) и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (23 апреля). Сейчас в активе минчан четыре победы в 21-м проведенном поединке и 12-е место среди 13 участников турнира. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter