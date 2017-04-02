Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли аутсайдеру Единой лиги ВТБ

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Сегодняшний поединок для чемпионов Беларуси стал вторым под руководством нового наставника Александра Крутикова. До приезда в Минск пермская команда потерпела 20 поражений в 20 проведенных встречах, а сегодня выиграла со счетом 71:62.