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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29286043/
2 апреля 2017, 18:34 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли аутсайдеру Единой лиги ВТБ

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 17-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, уступив дома аутсайдеру пермской «Парме», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок для чемпионов <span class=error>Беларуси</span> стал вторым под руководством нового наставника Александра <span class=error>Крутикова</span>. Увеличить
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Сегодняшний поединок для чемпионов Беларуси стал вторым под руководством нового наставника Александра Крутикова. До приезда в Минск пермская команда потерпела 20 поражений в 20 проведенных встречах, а сегодня выиграла со счетом 71:62.

Минским «Цмокам» осталось провести всего три поединка «банковского» турнира: дома с «Нижним Новгородом» (16 апреля), а также в гостях у лидера Единой лиги ВТБ московского ЦСКА (10 апреля) и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (23 апреля). Сейчас в активе минчан четыре победы в 21-м проведенном поединке и 12-е место среди 13 участников турнира. В плей-офф по итогам регулярного сезона выйдут восемь лучших команд.

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