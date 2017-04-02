Баскетболистки московского «Динамо» обыграли «Гдыню» в матче за третье место в EEWBL

Встреча, прошедшая в воскресенье в Кошице, завершилась со счетом 88:69 (21:16, 21:13, 18:18, 28:22) в пользу москвичек. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Ана Дабович (21 очко) и Камила Нацицкайте (20 очков). У «Гдыни» дабл-дабл на счету Елены Скерович (12 очков и 10 передач), а Кэролин Свордс набрала 17 очков и сделала 9 подборов.

В финале турнира позже в воскресенье сыграют словацкий клуб «Good Angels» и рижская «Даугава».