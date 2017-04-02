Баскетболистки московского «Динамо» обыграли «Гдыню» в матче за третье место в EEWBL
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Баскетболистки московского «Динамо» обыграли польскую «Гдыню» в матче за третье место в Восточноевропейской женской баскетбольной лиге (EEWBL).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Кошице, завершилась со счетом 88:69 (21:16, 21:13, 18:18, 28:22) в пользу москвичек. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Ана Дабович (21 очко) и Камила Нацицкайте (20 очков). У «Гдыни»
В финале турнира позже в воскресенье сыграют словацкий клуб «Good Angels» и рижская «Даугава».
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