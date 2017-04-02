Олег Окулов: Мы просили с первых минут играть максимально агрессивно

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Были ошибки, как и в любой игре. Но задачу мы сегодня выполнили — поймали «Астану» на защите, а вернее на смене нашей защиты на зонную.



Мы просили с первых минут играть максимально агрессивно и наши игроки это сделали. Ошибки, которые мы совершали, все-таки не помешали сегодня победить.