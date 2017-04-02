Олег Окулов: Мы просили с первых минут играть максимально агрессивно
Главный тренер красноярского «Енисея» Олег Окулов прокомментировал игру ВТБ с «Астаной» — 88:78.
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— Были ошибки, как и в любой игре. Но задачу мы сегодня выполнили — поймали «Астану» на защите, а вернее на смене нашей защиты на зонную.
Мы просили с первых минут играть максимально агрессивно и наши игроки это сделали. Ошибки, которые мы совершали,
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