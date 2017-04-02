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2 апреля 2017, 15:21 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

Илиас Папатеодору: Это худшая игра, которую мы показали в этом сезоне

Главный тренер «Астаны» Илиас Папатеодору прокомментировал матч ВТБ с красноярским «Енисеем» — 78:88.

Главный тренер <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Илиас</span> Папатеодору прокомментировал матч <span class=error>ВТБ</span> с красноярским Енисеем — 78:88. Увеличить
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— Поздравляю «Енисей» с заслуженной победой. «Енисей», на мой взгляд, очевидно одна из шести лучших команд Лиги. Но сегодня красноярцам не пришлось прикладывать особых усилий, потому что мы сегодня просто не вышли на площадку. Это худшая игра, которую мы показали в этом сезоне. Некоторые наши игроки видимо решили, что сезон закончился, и я жду объяснений от них. У нас еще три сложных игры, и главная наша задача — бороться до последнего за выход в плей-офф.

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