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Самые результативные

«Енисей»: Тони Тэйлор (21 + 6 передач), Андрей Кощеев (13), Сулейман Браймо (11 + 6 подборов).



«Астана»: Иан Миллер (31 + 7 передач), Леонидас Каселакис (16 + 6 подборов), Родерик Одом (13 + 6 подборов).

Ход игры

Ключевой момент

После перерыва события развивались по удобному для «Енисея» сценарию. Сибиряки немного увеличили отрыв и контролировали ритм игры. Когда заключительная 10-минутка приближалась к экватору, Василию Заворуеву удалось забить трехочковый с фолом (77:58). Возродить интригу после этого момента казахстанцам так и не удалось.



Реванш за обидное поражение в первом круге значительно приблизил «Енисей» к выходу плей-офф. Непопадание красноярцев в решающую стадию состоится лишь в том случае, если они проиграют во всех оставшихся поединках, а «Автодор» с «Астаной» пройдут свои финишные отрезки без единого поражения.