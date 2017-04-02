Отчет о матче ВТБ «Енисей» — «Астана» 88:78
Российский «Енисей» на своей площадке обыграл казахстанскую «Астану» — 88:78 (27:15, 20:20, 21:18, 20:25).
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Самые результативные
«Енисей»: Тони Тэйлор (21 + 6 передач), Андрей Кощеев (13), Сулейман Браймо (11 + 6 подборов).
«Астана»: Иан Миллер (31 + 7 передач), Леонидас Каселакис (16 + 6 подборов), Родерик Одом (13 + 6 подборов).
Ход игры
Ключевой момент
После перерыва события развивались по удобному для «Енисея» сценарию. Сибиряки немного увеличили отрыв и контролировали ритм игры. Когда заключительная 10-минутка приближалась к экватору, Василию Заворуеву удалось забить трехочковый с фолом (77:58). Возродить интригу после этого момента казахстанцам так и не удалось.
Реванш за обидное поражение в первом круге значительно приблизил «Енисей» к выходу
Цифра
9 — разница забитых и пропущенных в паре «Енисей» — «Астана» после сегодняшней победы красноярцев с двузначной разницей (матч первого круга
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