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2 апреля 2017, 14:22 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

Отчет о матче ВТБ «Енисей» — «Астана» 88:78

Российский «Енисей» на своей площадке обыграл казахстанскую «Астану» — 88:78 (27:15, 20:20, 21:18, 20:25).

Российский Енисей на своей площадке обыграл казахстанскую <span class=error>Астану</span> — 88:78 (27:15 20:20 21:18 20:25). Увеличить
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Самые результативные
«Енисей»: Тони Тэйлор (21 + 6 передач), Андрей Кощеев (13), Сулейман Браймо (11 + 6 подборов).

«Астана»: Иан Миллер (31 + 7 передач), Леонидас Каселакис (16 + 6 подборов), Родерик Одом (13 + 6 подборов).

Ход игры
Ключевой момент

После перерыва события развивались по удобному для «Енисея» сценарию. Сибиряки немного увеличили отрыв и контролировали ритм игры. Когда заключительная 10-минутка приближалась к экватору, Василию Заворуеву удалось забить трехочковый с фолом (77:58). Возродить интригу после этого момента казахстанцам так и не удалось.

Реванш за обидное поражение в первом круге значительно приблизил «Енисей» к выходу плей-офф. Непопадание красноярцев в решающую стадию состоится лишь в том случае, если они проиграют во всех оставшихся поединках, а «Автодор» с «Астаной» пройдут свои финишные отрезки без единого поражения.

Цифра
9 — разница забитых и пропущенных в паре «Енисей» — «Астана» после сегодняшней победы красноярцев с двузначной разницей (матч первого круга желто-голубые выиграли со счетом 98:97 благодаря «баззеру» Роберта Лоури во втором овертайме). В случае равенства турнирных показателей россияне все равно окажутся выше в турнирной таблице.

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