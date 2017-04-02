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2 апреля 2017, 14:06 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

«Астана» проиграла «Енисею» в матче ВТБ

В рамках 21-го тура Единой лиги ВТБ «Астана» в Красноярске померилась силами с местным «Енисеем», сообщает Sports.kz.

В рамках 21-го тура Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> <span class=error>Астана</span> в Красноярске померилась силами с местным Енисеем сообщает Sports.kz. Увеличить
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Матч завершился победой хозяев со счетом 88:78. Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал Иан Миллер, набравший 31 очко. У Леонидаса Каселакиса — 16 очков, у Родерика Одома — 13.

Баскетбол. Лига ВТБ. 21-й тур.
«Енисей» — «Астана» 88:78 (27:15, 20:20, 21:18, 20:25).

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