Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29280577/
1 апреля 2017, 18:44 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Защитник «Дарушшафаки» Уонамэйкер — MVP 29-го тура Евролиги

Защитник турецкой «Дарушшафаки Догуш» Брэд Уонамэйкер признан самым ценным игроком 29-го тура Евролиги.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Американец помог своей команде одержать важную выездную победу над немецким «Бамбергом» (99:97), записав в свой актив 30 очков, 6 подборов и 6 передач. Рейтинг его эффективности составил «34».

Отметим, что второе место по этому показателю в 29-м туре занял одноклубник Уонамэйкера — Уилл Клайбёрн, набравший в матче с «Бамбергом» 26 пунктов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!