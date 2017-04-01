Об этом сообщает официальный сайт турнира.



Американец помог своей команде одержать важную выездную победу над немецким «Бамбергом» (99:97), записав в свой актив 30 очков, 6 подборов и 6 передач. Рейтинг его эффективности составил «34».



Отметим, что второе место по этому показателю в 29-м туре занял одноклубник Уонамэйкера — Уилл Клайбёрн, набравший в матче с «Бамбергом» 26 пунктов.