ЦСКА не взял афинский Акрополь

Завершать выездной календарь регулярного чемпионата Евролиги ее действующие победители приехали в Грецию, где им предстоял непростой во всех смыслах матч с «Панатинаикосом». Хотя ЦСКА, по сути, уже решил все турнирные задачи на этом этапе турнира, два тура назад обеспечив себе преимущество домашней площадки в плей-офф, афинский клуб всегда является для армейцев неплохим раздражителем. При этом «Пао», в отличие от армейцев, еще борется за попадание в первую четверку, и на финишной прямой каждая неудача может оказаться роковой. Хотя подобный вариант в стане греческой команды даже не рассматривался — в этом можно быть уверенным.

КОТЕЛ ДЛЯ АРМЕЙЦЕВ

В случае «Панатинаикоса» преимущество родной арены — не просто фигура речи. «Бело-зеленые» — живое воплощение пословицы «мой дом — моя крепость». Даже не крепость, а неприступный бастион, баскетбольный Акрополь. В нынешнем розыгрыше Евролиги «Пао» из 14 предыдущих матчей выиграл 13, капитулировать их заставили только заклятые соперники из «Олимпиакоса». Переполненная арена обычно так неистово гонит своих любимцев вперед, шумит и бурлит от начала матча до финальной сирены, что проиграть в таких условиях сродни преступлению. «Зеленый ад» — очень точная формулировка. И предпосылок к тому, что на сей раз будет иначе, не было никаких.

Про греческих болельщиков при желании можно написать поэму гекзаметром, которая будет начинаться так: «И на камнях вековых, что на склонах лежат вблизи Парфенона, нынче можно прочесть имена славных клубов афинских». Спорт здесь в почете с времен древних олимпийцев, а баскетбол смело можно считать еще одной религией — добрая часть жителей греческой столицы посещает арены не реже, чем храмы. Поклонники местных клубов — одни из самых преданных и эмоциональных в Старом Свете. На трибунах они не просто смотрят за игрой — они ей живут: каждому мнабранному очку и подбору радуясь, так, как будто они решающие, и едва не умирая от промахов.

В пятницу вечером уже за два часа до начала матча у метро шла бойкая торговля атрибутикой, а фанаты на входе караулили подъезжавших игроков «Панатинаикоса». Совсем скоро эта дорога превратилась в бесконечную бело-зеленую реку, которая сделала неотвратимым очередной аншлаг. Уже выход игроков команды гостей на разминку арена встретила оглушительным гулом, а скандировать боевые кличи болельщики начали еще до игры. И многие из них уже до финальной сирены не смолкали и не садились.

УДАРОМ НА УДАР

Но у ЦСКА был человек, для которого этот выезд был сверхпринципиальным. Димитрис Итудис варился в этом котле огненных эмоций целых 12 лет, работая в «Панатинаикосе» помощником Желько Обрадовича. В этом качестве он пять раз выигрывал Евролигу, его здесь хорошо помнят, в Афинах еще остались те, кто играл в том самом «Пао». И вот теперь ему в очередной раз предстояло окунуться в эту атмосферу в роли тренера команды гостей. Здесь он чувствовал себя как рыба в воде, жестикулируя у боковой линии с таким запалом, что едва не выскакивал на площадку.

А на паркете и в самом деле было, на что посмотреть и за что переживать. С самого начала команды начали обмениваться уколами, как заправские фехтовальщики — одна атака меняла другую, соперники старались не отсиживаться в позиционном нападении. В дебюте ЦСКА было повел 5:2 после «трешки» Теодосича, но почти тут же хозяева ответили дальним попаданием Калатеса, и это задало тон всей первой половине встречи.

При этом и те, и другие держали удар как заправские боксеры-профессионалы, не позволяя оппонентам захватить инициативу и уйти в отрыв. Армейцы здорово двигали мяч, набрав за две четверти почти вдвое больше результативных передач — партнеров на бросок выводили то Теодосич, то Де Коло, то Хряпа, а вот дальние броски у них никак не летели. Тогда как «Панатинаикос» бомбил кольцо гостей трехочковыми с завидным постоянством.

К тому же афинской команде лучше удавались концовки — в первой четверти на промах Хиггинса ответил Джеймс, что позволило «Пао» повести с перевесом в 3 очка и развить успех после возобновления игры. А перед большим перерывом при равном счете 40:40 «трешку» положил Риверс, и тут же досадная техническая помарка Де Коло привела к быстрой атаке хозяев. Калатес забил с сиреной, и «Панатинаикос» впервые повел «+5». Итудису и его команде было что обсудить в раздевалке, пока трибуны продолжали неистовствовать под гимн «Пао».

ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ

Вторая половина игры началась так, как будто и не кончалась первая — арена шумела, как несколько реактивных лайнеров перед взлетом, а команды продолжали перестрелку. ЦСКА усилиями Хряпы и Теодосича быстро сократил отрыв, но «Пао» восстановил статус-кво. Трехочковые у армейцев по-прежнему залетали нечасто, в роли дальнобойщиков попробовали себя и Хиггинс, и Хряпа, а самым результативным у гостей по-прежнему оставался Воронцевич.

Впрочем, к середине третьей четверти стало заметно, что команды стараются плотнее, чем прежде, действовать в обороне, и лучше это получалось у армейцев. Несколько ошибок соперника, красивый аллей-уп от Огастина и долгожданная «трешка» Де Коло — и вот уже счет снова равный — 55:55. А затем «Панатинаикос» снова лучше в концовке — пара фолов от ЦСКА и три реализованных штрафных.

Тем не менее, перед заключительным отрезком матча у этой захватывающей истории армейского анабасиса по-прежнему был, как принято говорить, открытый финал. События развивались, как в калейдоскопе, где одна картинка меняет другую с ошеломляющей быстротой. Только что Огастин забросил четыре очка подряд, в какой уже раз сравняв счет, и вот уже Буруссис чуть не оторвал кольцо, забивая сверху. Только что хозяева были впереди, и вот уже отстают на четыре очка после дальнего попадания Де Коло. Только что Синглтон сидел на скамейке, и вот он уже едва не сцепился с Воронцевичем под кольцом гостей. Только что Фридзон дважды не забил из-под кольца и реализовал штрафной, и вот он уже фолит в обороне.

Время шло, а ясности не появлялось никакой — только все больше накалялись страсти на площадке и все больше зрителей смотрело игру на ногах.

НЕ ДЕНЬ ДЕ КОЛО

Отдельно стоит сказать про игру Де Коло. Француза, который буквально на днях стал героем документального фильма от Евролиги, в Афинах перед матчем опасались больше всего. И было почему — в последних матчах Нандо был неудержим. Но здесь, получая мяч, он то и дело натыкался на стену зеленого цвета — с ним играли особенно плотно. После трех четвертей в его активе были скромные, по меркам Де Коло, конечно, восемь очков. В четвертой он забил несколько важных мячей, но все равно, давление на него ощущалось.

В концовке французский лидер армейцев допустил обидную потерю, а в следующей атаке ошибся уже Джексон, и добытое ЦСКА небольшое преимущество растаяло. 70:71. На этом дело в свои руки взял Теодосич, и за 36 секунд до сирены забил трешку. Теперь тактическое преимущество оказалось на стороне гостей — они грамотно сфолили, и при равном счете получили право на атаку. Которая.. завершилась новой потерей Де Коло.

Теперь решающий бросок на последних секундах могли нанести уже греки, но тут и у них дрогнули нервы. Серия ошибок на последних секундах перевела игру в овертайм. Вряд ли в таком матче могло получиться иначе. В дополнительное время, кроме мастерства, в ход обычно идут характер и удача. По сумме этих показателей сильнее в этот вечер был «Пао». Когда Риверс за две минуты до конца забил трехочковый, показалось, что у арены сейчас обвалятся либо крыша, либо стены, а талисман «Панатинаикоса» принялся дирижировать хором болельщиков с помощью швабры.

Что ж, потерявшим немало нервных клеток преданным болельщикам афинского клуба будет, что отметить вечером пятницы. А завтра утром в столице Греции совершенно точно должен быть зафиксирован скачок продаж успокоительного.