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1 апреля 2017, 0:12 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболисты ЦСКА в овертайме уступили «Панатинаикосу» в матче Евролиги

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА в овертайме проиграли греческому «Панатинаикосу» со счетом 80:85 в предпоследнем матче регулярного чемпионата Евролиги, который прошел Афинах.

Самыми результативными игроками в составе армейцев стали защитники Милош Теодосич и Нандо де Коло, в их активе по 15 очков. Де Коло в этом матче прервал серию из 36 точных штрафных бросков в турнире, допустив промах.

Ранее оба клуба уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира. В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав 21 победу в 29 матчах. «Панатинаикос» с 16-ю победами идет на четвертой позиции.

В следующем матче ЦСКА 7 апреля примет на своей площадке греческий «Олимпиакос», «Панатинаикос» днем ранее на выезде проведет матч против израильского «Маккаби».
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