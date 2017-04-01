Баскетболисты ЦСКА в овертайме уступили «Панатинаикосу» в матче Евролиги
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА в овертайме проиграли греческому «Панатинаикосу» со счетом 80:85 в предпоследнем матче регулярного чемпионата Евролиги, который прошел Афинах.
Самыми результативными игроками в составе армейцев стали защитники Милош Теодосич и Нандо де Коло, в их активе по 15 очков. Де Коло в этом матче прервал серию из 36 точных штрафных бросков в турнире, допустив промах.
Ранее оба клуба уже обеспечили себе участие в
В следующем матче ЦСКА 7 апреля примет на своей площадке греческий «Олимпиакос», «Панатинаикос» днем ранее на выезде проведет матч против израильского «Маккаби».
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