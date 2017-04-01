Баскетболисты ЦСКА в овертайме уступили «Панатинаикосу» в матче Евролиги

Самыми результативными игроками в составе армейцев стали защитники Милош Теодосич и Нандо де Коло, в их активе по 15 очков. Де Коло в этом матче прервал серию из 36 точных штрафных бросков в турнире, допустив промах.

Ранее оба клуба уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира. В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав 21 победу в 29 матчах. «Панатинаикос» с 16-ю победами идет на четвертой позиции.

В следующем матче ЦСКА 7 апреля примет на своей площадке греческий «Олимпиакос», «Панатинаикос» днем ранее на выезде проведет матч против израильского «Маккаби».