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1 апреля 2017, 0:11 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

16 очков Льюля помогли «Реалу» обыграть «Фенербахче» в Евролиге

Мадридский «Реал» одержал победу над «Фенербахче» со счётом 61:56 в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в столице Испании.

Команды поочередно отпускали друг друга в большие отрывы, но в третьей четверти хозяева всё же сумели стабилизировать игру и довести её до нужного результата. В составе испанцев стоит отметить Серхио Льюля, который набрал 16 очков, а также прибавил к ним 1 подбор и 2 передачи. У турок самым результативным стал Богдан Богданович, набравший 15 очков.
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