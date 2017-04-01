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1 апреля 2017, 0:01 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Уникаха» выиграла у «Валенсии» и сравняла счёт в финале Еврокубка — 1−1

«Уникаха» одержала победу над «Валенсией» со счётом 79:71 во втором матче финала серии Еврокубка, сравняв общий счёт в серии — 1−1.

В первых трёх четвертях хозяева заметно превосходили гостей, которые попытались сократить отставание в счёте в последней десятиминутке, но для этого им просто не хватило времени. Лучшим в составе победителей стал Джамар Смит, который набрал 20 очков, а также совершил 4 подбора и отдал 4 передачи.

Теперь всё решится в третьем матче, который состоится 5 апреля в Валенсии.
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