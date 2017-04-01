В первых трёх четвертях хозяева заметно превосходили гостей, которые попытались сократить отставание в счёте в последней десятиминутке, но для этого им просто не хватило времени. Лучшим в составе победителей стал Джамар Смит, который набрал 20 очков, а также совершил 4 подбора и отдал 4 передачи.

Теперь всё решится в третьем матче, который состоится 5 апреля в Валенсии.

