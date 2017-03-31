Баскетболистки московского «Динамо» обыграли «Люблин» и вышли полуфинал EEWBL
Баскетболистки московского «Динамо» обыграли польский «Люблин» и вышли полуфинал Восточноевропейской женской баскетбольной лиги (EEWBL).
Матч «Финала восьми» EEWBL, прошедший в пятницу в Кошице, завершился победой российской команды со счетом 73:69 (14:10, 19:18, 18:17, 22:24). Самыми результативными в составе «Динамо» стали Ана Дабович (21 очко) и Ксения Тихоненко (10 очков + 13 подборов).
За выход в финал турнира баскетболистки «Динамо» сыграют 1 апреля со словацкой командой «Good Angels».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter