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31 марта 2017, 23:53 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки московского «Динамо» обыграли «Люблин» и вышли полуфинал EEWBL

Баскетболистки московского «Динамо» обыграли польский «Люблин» и вышли полуфинал Восточноевропейской женской баскетбольной лиги (EEWBL).

Матч «Финала восьми» EEWBL, прошедший в пятницу в Кошице, завершился победой российской команды со счетом 73:69 (14:10, 19:18, 18:17, 22:24). Самыми результативными в составе «Динамо» стали Ана Дабович (21 очко) и Ксения Тихоненко (10 очков + 13 подборов).

За выход в финал турнира баскетболистки «Динамо» сыграют 1 апреля со словацкой командой «Good Angels».
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