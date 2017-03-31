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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29275438/
31 марта 2017, 22:48 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Милан» вырвал у «Жальгириса» победу в Евролиге, Маклин набрал 17 очков

«Милан» одержал победу над «Жальгирисом» со счётом 88:84 в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Каунасе.

Хозяева начали очень мощно и за первую четверть добились преимущества в счёте «+9». Правда затем гости прибавили и принялись сокращать отставание в счёте, что им и удалось сделать уже в середине второй десятиминутки. Затем команды показывали равную игру, и в итоге победитель определился на последних секундах. Почти за две минуты до финальной сирены «Милану» при равном счёте удалось сделать рывок 5:0, и у хозяев уже не хватило сил отыграть отставание.

Лучшим в составе победителей стал Джамел Маклин, который набрал 17 очков, а также совершил 4 подбора и 1 передачу.
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