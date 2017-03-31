«Милан» вырвал у «Жальгириса» победу в Евролиге, Маклин набрал 17 очков

Хозяева начали очень мощно и за первую четверть добились преимущества в счёте «+9». Правда затем гости прибавили и принялись сокращать отставание в счёте, что им и удалось сделать уже в середине второй десятиминутки. Затем команды показывали равную игру, и в итоге победитель определился на последних секундах. Почти за две минуты до финальной сирены «Милану» при равном счёте удалось сделать рывок 5:0, и у хозяев уже не хватило сил отыграть отставание.



Лучшим в составе победителей стал Джамел Маклин, который набрал 17 очков, а также совершил 4 подбора и 1 передачу.