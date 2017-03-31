20 очков Тийе помогли «Басконии» разгромить «Галатасарай» в Евролиге «+23»

Гости владели преимуществом на протяжении всей встречи, что и воплотилось в итоговые цифры на табло. Самым результативным в составе испанкой команды стал Ким Тийе, который набрал 20 очков, а также прибавил к ним 4 подбора и 1 передачу. Также стоит отметить Илимане Диопа, который записал себе в актив 18 очков, 5 подборов и 3 передачи.

