20 очков Тийе помогли «Басконии» разгромить «Галатасарай» в Евролиге «+23»
«Баскония» одержала разгромную победу над «Галатасараем» со счётом 103:80 в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Стамбуле.
Гости владели преимуществом на протяжении всей встречи, что и воплотилось в итоговые цифры на табло. Самым результативным в составе испанкой команды стал Ким Тийе, который набрал 20 очков, а также прибавил к ним 4 подбора и 1 передачу. Также стоит отметить Илимане Диопа, который записал себе в актив 18 очков, 5 подборов и 3 передачи.
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