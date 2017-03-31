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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29275350/
31 марта 2017, 22:29 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

20 очков Тийе помогли «Басконии» разгромить «Галатасарай» в Евролиге «+23»

«Баскония» одержала разгромную победу над «Галатасараем» со счётом 103:80 в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Стамбуле.

Гости владели преимуществом на протяжении всей встречи, что и воплотилось в итоговые цифры на табло. Самым результативным в составе испанкой команды стал Ким Тийе, который набрал 20 очков, а также прибавил к ним 4 подбора и 1 передачу. Также стоит отметить Илимане Диопа, который записал себе в актив 18 очков, 5 подборов и 3 передачи.
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