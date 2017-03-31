16 очков Лэнгфорда не спасли УНИКС от поражения в матче с «Црвеной Звездой»

Гости полностью провалили вторую и четвёртую четверти, проиграв их с общей разницей «-23», что и стало основной причиной поражения. Самым результативным в составе российской команды стал Кит Лэнгфорд, который набрал 16 очков, а также прибавил к ним 3 передачи. Самым эффективным же стал Кино Колом, который записал себе в актив 11 очков, 5 подборов и 6 передач.

