16 очков Лэнгфорда не спасли УНИКС от поражения в матче с «Црвеной Звездой»
Казанский УНИКС потерпел поражение от «Црвеной Звезды» со счётом 65:83 в матче 29-го утра регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Белграде.
Гости полностью провалили вторую и четвёртую четверти, проиграв их с общей разницей «-23», что и стало основной причиной поражения. Самым результативным в составе российской команды стал Кит Лэнгфорд, который набрал 16 очков, а также прибавил к ним 3 передачи. Самым эффективным же стал Кино Колом, который записал себе в актив 11 очков, 5 подборов и 6 передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter