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31 марта 2017, 19:25 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Тенерифе примет «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Испанский город Тенерифе примет «Финал четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов, об этом сообщает официальный сайт FIBA.

Полуфинальные матчи заключительной стадии турнира состоятся 28 апреля, а финальная встреча 30 апреля.

29 марта определились все участники финала Лиги чемпионов. Ими стали французский «Монако», турецкий «Банвит», итальянская «Умана Венеция» и испанский клуб «Иберостар Тенерифе», который и будет фактическим хозяином финала.

Жеребьёвка решающей стадии Лиги чемпионов пройдёт 6 апреля в месте проведения финала — Тенерифе.
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