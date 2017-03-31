Баскетбольный ЦСКА сыграет в Евролиге с бывшим клубом тренера Итудиса

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После 28 туров ЦСКА является одним из лидеров Евролиги, одержав 21 победу, у «Панатинаикоса» — 17 побед и пятое место. Столько же триумфов одержал турецкий «Фенербахче», с которым греческий клуб с большой долей вероятности встретится в четвертьфинале. При этом афинские баскетболисты могут опередить стамбульцев, получив возможность провести на своей площадке возможный пятый матч четвертьфинальной серии.

В случае поражения от ЦСКА «Панатинаикос» в четвертьфинале может попасть именно на армейский клуб, который ранее испытывал серьезные проблемы в матчах с афинянами. С 1996 года «Панатинаикос» победил в Евролиге шесть раз, четырежды обыграв при этом в «финалах четырех» именно ЦСКА. Однако в последние годы армейцы нашли «противоядие» от греческого клуба, в 2014 и 2015 гг победив «Панантинаикос» в четвертьфинале.

Итудис против бывшего клуба

Победил ЦСКА и в домашнем матче нынешнего турнира в октябре — 81:77. Полгода назад «Панатинаикос» вышел на площадку под руководством и.о. главного тренера Георгиса Вовороса, однако уже на следующий день после игры в Москве к работе приступил испанский специалист Хави Паскуаль, восемь лет руководивший «Барселоной».

Наставник ЦСКА Димитрис Итудис в 1999—2012 работал в «Панатинаикосе» помощником Желько Обрадовича, который привел клуб к пяти титулам чемпиона Евролиги. К слову, сейчас Обрадович работает в «Фенербахче», который ведет с «Панатинаикосом» борьбу за место в первой четверке.

Матч «Панатинаикос» — ЦСКА пройдет в олимпийском спортивном центре Афин, начало — 21:45 мск.

В пятницу свой матч 29-го тура проведет и казанский УНИКС, который в гостях сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Белградцы ведут борьбу за заключительную путевку в четвертьфинал с турецкой «Дарюшшафакой». Уже гарантировали себе место в четвертьфинале испанские «Реал» и «Баскония», ЦСКА, греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос», турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».