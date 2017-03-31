15 очков Томича помогли «Барселоне» победить «Маккаби»

Поединок ля хозяев начался успешно, перед первым перерывом команда Барцокаса вела с разницей в 10 пунктов — 23:13.



В дальнейшем игра для каталонцев сложилась непросто. Гости постепенно сокращали отставание в счёте, сведя его к минимуму под занавес матча. В концовке поединка «Барселона» сумела сохранить хладнокровие, и не ошибалась при выполнении решающих штрафных, когда тель-авивский клуб прибегнул к тактике быстрого фола.



Итоговая победа «Барселоны» — 76:71. Самым результативным игроком в составе победителей стал Анте Томич, набравший 15 очков и собравший 6 подборов. У «Маккаби» 18 очков на свой счёт записал Галь Мекель.