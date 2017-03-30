«Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос», несмотря на дабл-дабл Спанулиса
«Анадолу Эфес» одержал домашнюю победу в 29-м туре Евролиги.
Турецкий коллектив сломил сопротивление греческого «Олимпиакоса».
В первой четверти хозяева сумели уйти в небольшой отрыв, победив в ней со счётом 22:15. После этого на паркете шла равная игра, и «Анадолу Эфес» удавалось сохранять своё преимущество.
В заключительной четверти гости смогли сократить отставание до двух очков, но попадания Деррика Брауна в нужные моменты свели усилия «Олимпиакоса» на нет. Итоговая победа «Анадолу Эфес» — 77:69.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Томас Эртель, набравший 18 очков, также в составе победителей выделялся Тайлер Ханикатт, оформивший
У «Олимпиакоса»
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