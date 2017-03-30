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30 марта 2017, 22:23 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос», несмотря на дабл-дабл Спанулиса

«Анадолу Эфес» одержал домашнюю победу в 29-м туре Евролиги.

Турецкий коллектив сломил сопротивление греческого «Олимпиакоса».

В первой четверти хозяева сумели уйти в небольшой отрыв, победив в ней со счётом 22:15. После этого на паркете шла равная игра, и «Анадолу Эфес» удавалось сохранять своё преимущество.

В заключительной четверти гости смогли сократить отставание до двух очков, но попадания Деррика Брауна в нужные моменты свели усилия «Олимпиакоса» на нет. Итоговая победа «Анадолу Эфес» — 77:69.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Томас Эртель, набравший 18 очков, также в составе победителей выделялся Тайлер Ханикатт, оформивший дабл-дабл (11 очков + 11 подборов).

У «Олимпиакоса» дабл-дабл на свой счёт записал Вассилис Спанулис (11 очков + 10 передач), 16 очков в активе Георгиоса Принтезиса.
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