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30 марта 2017, 16:18 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Итудис: «Панатинаикос» набирает обороты перед плей-офф

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Панатинаикосом», который состоится 31 марта в Афинах.

Главный тренер ЦСКА <span class=error>Димитрис</span> <span class=error>Итудис</span> поделился ожиданиями от предстоящего матча <span class=error>Евролиги</span> с Панатинаикосом который состоится 31 марта в Афинах. Увеличить
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«Мы ожидаем тяжёлой игры. Дома “Панатинаикос” играет хорошо, у них потрясающие болельщики, которые создают удивительную атмосферу. В последнее время “Панатинаикос” набирает обороты, они борются за преимущество домашней площадки в плей-офф, поэтому данная игра важна для них. Мы также хотим победить, у нас нет проблем с травмами, и мы показываем хороший баскетбол, так что хотим продолжать в том же духе», — цитирует Итудиса официальный сайт турнира.
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