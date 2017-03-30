Итудис: «Панатинаикос» набирает обороты перед плей-офф

«Мы ожидаем тяжёлой игры. Дома “Панатинаикос” играет хорошо, у них потрясающие болельщики, которые создают удивительную атмосферу. В последнее время “Панатинаикос” набирает обороты, они борются за преимущество домашней площадки в плей-офф, поэтому данная игра важна для них. Мы также хотим победить, у нас нет проблем с травмами, и мы показываем хороший баскетбол, так что хотим продолжать в том же духе», — цитирует Итудиса официальный сайт турнира.