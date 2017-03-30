Итудис: «Панатинаикос» набирает обороты перед плей-офф
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Панатинаикосом», который состоится 31 марта в Афинах.
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«Мы ожидаем тяжёлой игры. Дома “Панатинаикос” играет хорошо, у них потрясающие болельщики, которые создают удивительную атмосферу. В последнее время “Панатинаикос” набирает обороты, они борются за преимущество домашней площадки в
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