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29 марта 2017, 1:02 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Льюль: «Хьюстон» уважает моё желание остаться в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль рассказал о своём положении в нынешнем клубе и упомянул о своём отношении к переходу в НБА.

Защитник мадридского Реала <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Льюль</span> рассказал о своём положении в нынешнем клубе и упомянул о своём отношении к переходу в <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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«Я много раз говорил, что я счастлив в “Реале”. Думаю, что это идеальная команда для борьбы за титулы. “Реал” приложил большие усилия, чтобы сохранить меня в своём составе, плюс фанаты команды каждый день демонстрируют свою любовь, что очень важно для меня.

В конце концов, человек должен находиться там, где чувствует себя счастливым. Для меня таким местом является Мадрид.

Что касается моих контактов с “Хьюстон Рокетс”, то эта команда всегда уважала моё решение. Они не давили на меня, за что я им благодарен», — приводит слова Льюля Eurohoops.
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