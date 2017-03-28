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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29236039/
28 марта 2017, 23:46 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Валенсия» обыграла «Уникаху» в первом финальном матче Еврокубка

«Валенсия» в первом матче финала Еврокубка обыграла на родном паркете «Уникаху». Матч прошёл в равной борьбе. Первая половина встречи завершилась со счётом 35:35.

После перерыва хозяева площадки были чуть удачливее. Перед заключительной четвертью левантийцы опережали соперника на 2 пункта, а к концу поединка сумели окончательно сломить сопротивление гостей, итоговый счёт противостояния — 68:62.

Лучшим в составе обеих команд стал игрок «Валенсии» Боян Дубльевич — 14 очков + 8 подборов, у «Уникахи» 11 пунктов на счету Джеффа Брукса

Второй финальный матч состоится 30 марта на площадке «Уникахи».
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Новости Баскетбольных еврокубков

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