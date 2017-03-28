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28 марта 2017, 18:17 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Дарушшафака» подписала новый контракт с Уилбекином

Турецкий клуб «Дарушшафака Догуш» объявил о подписании нового контракта с американским защитником команды Скотти Уилбекином.

Обновлённое соглашение рассчитано на два года и истечёт в июне 2019 года, об этом сообщается на официальной страничке «Дарушшафаки» в «Твиттере».

Уилбекин начал свои выступления за команду из Стамбула в 2015 году. В нынешнем розыгрыше Евролиги на его счету 24 матча, в которых он набирал по 11 очков, совершал по 3,2 передачи и собирал по 1,5 подбора в среднем за игру.
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