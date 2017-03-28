«Дарушшафака» подписала новый контракт с Уилбекином

Обновлённое соглашение рассчитано на два года и истечёт в июне 2019 года, об этом сообщается на официальной страничке «Дарушшафаки» в «Твиттере».



Уилбекин начал свои выступления за команду из Стамбула в 2015 году. В нынешнем розыгрыше Евролиги на его счету 24 матча, в которых он набирал по 11 очков, совершал по 3,2 передачи и собирал по 1,5 подбора в среднем за игру.