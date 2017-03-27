«Будивельник» разгромил «Кремень» в первом матче четвертьфинала баскетбольной Суперлиги

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Матч завершился со счетом 105:82.

«Будивельник» с самого начала матча имел полное преимущество, выиграв стартовую 10-минутку со счетом 27:19. И в дальнейшем хозяева площадки только наращивали преимущество, выиграв все последующие три четверти — 25:22, 22:21 и 31:20.

Лучшим игроком матча стал американский легионер киевлян Филдс на счету которого больше всего очков (19) и результативных передач (8).