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27 марта 2017, 21:18 | Баскетбол: Еврокубки | УНИАН

«Будивельник» разгромил «Кремень» в первом матче четвертьфинала баскетбольной Суперлиги

В Киеве завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором «Будивельник» обыграл «Кремень» из Кременчуга, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 105:82. Увеличить
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Матч завершился со счетом 105:82.

«Будивельник» с самого начала матча имел полное преимущество, выиграв стартовую 10-минутку со счетом 27:19. И в дальнейшем хозяева площадки только наращивали преимущество, выиграв все последующие три четверти — 25:22, 22:21 и 31:20.

Лучшим игроком матча стал американский легионер киевлян Филдс на счету которого больше всего очков (19) и результативных передач (8).

Таким образом, «Будивельник» повел в четвертьфинале плей-офф Суперлиги со счетом 1:0.

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