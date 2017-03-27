Защитник БК «Химки» Швед стал самым ценным игроком Кубка Европы по итогам сезона
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед признан самым ценным игроком (MVP) баскетбольного Кубка Европы по итогам сезона-2016/17, сообщается на сайте турнира.
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Швед в нынешнем сезоне Кубка Европы стал лидером по результативности, набирая в среднем по 22,1 очка за игру, а также делал по 5,2 передачи, 4 подбора и 1,2 перехвата.
«Химки» в четвертьфинале Кубка Европы проиграли «Валенсии».
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