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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29215599/
27 марта 2017, 13:37 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Защитник БК «Химки» Швед стал самым ценным игроком Кубка Европы по итогам сезона

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед признан самым ценным игроком (MVP) баскетбольного Кубка Европы по итогам сезона-2016/17, сообщается на сайте турнира.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Защитник подмосковных Химок Алексей Швед признан самым ценным игроком (MVP) баскетбольного Кубка Европы по итогам сезона-2016/17 сообщается на сайте турнира. Увеличить
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Швед в нынешнем сезоне Кубка Европы стал лидером по результативности, набирая в среднем по 22,1 очка за игру, а также делал по 5,2 передачи, 4 подбора и 1,2 перехвата.

«Химки» в четвертьфинале Кубка Европы проиграли «Валенсии».
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