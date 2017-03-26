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26 марта 2017, 20:13 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ВЭФ обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ, Блумс набрал 31 очко

Рижский ВЭФ на выезде обыграл таллинский «Калев» со счётом 82:74 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

До заключительного отрезка матча игра шла на равных, однако в решающей четверти гости оказались сильнее, позволив эстонскому клубу набрать лишь 15 очков.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ВЭФа Янис Блумс, который набрал 31 очко. В составе «Калева» отметился американский форвард Марк Толлефсен, который принёс в копилку команды 16 очков.
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