Швед и Коллинз вошли в первую пятерку Кубка Европы по итогам сезона
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед и форвард краснодарского «Локомотива-Кубани» Марди Коллинз вошли в символическую первую пятерку баскетбольного Кубка Европы по итогам нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте турнира.
Состав пятерки определялся по результатам голосования болельщиков. Кроме Шведа и Коллинза, в первую команду Кубка Европы вошли защитник Кертис Джерреллс («Хапоэль» Иерусалим), форвард Боян Дубльевич («Валенсия», Испания) и центровой Деян Мусли («Уникаха», Испания).
Швед в нынешнем сезоне Кубка Европы стал лидером по средней результативности, набирая по 22,1 очка за игру, а также делал по 5,2 передачи, 4 подбора и 1,2 перехвата. Средние показатели Коллинза за игру составляли — 10,8 очка, 5,5 подбора, 3,6 передачи и 1,1 перехвата.
Ранее лучшим тренером Кубка Европы был признан Педро Мартинес из «Валенсии».
«Химки» в четвертьфинале Кубка Европы проиграли «Валенсии», а «Локомотив-Кубань» в полуфинале уступил «Уникахе». Оба испанских клуба дошли до финала турнира.
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