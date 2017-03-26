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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29207301/
26 марта 2017, 17:09 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Швед и Коллинз вошли в первую пятерку Кубка Европы по итогам сезона

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед и форвард краснодарского «Локомотива-Кубани» Марди Коллинз вошли в символическую первую пятерку баскетбольного Кубка Европы по итогам нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте турнира.

Состав пятерки определялся по результатам голосования болельщиков. Кроме Шведа и Коллинза, в первую команду Кубка Европы вошли защитник Кертис Джерреллс («Хапоэль» Иерусалим), форвард Боян Дубльевич («Валенсия», Испания) и центровой Деян Мусли («Уникаха», Испания).

Швед в нынешнем сезоне Кубка Европы стал лидером по средней результативности, набирая по 22,1 очка за игру, а также делал по 5,2 передачи, 4 подбора и 1,2 перехвата. Средние показатели Коллинза за игру составляли — 10,8 очка, 5,5 подбора, 3,6 передачи и 1,1 перехвата.

Ранее лучшим тренером Кубка Европы был признан Педро Мартинес из «Валенсии».

«Химки» в четвертьфинале Кубка Европы проиграли «Валенсии», а «Локомотив-Кубань» в полуфинале уступил «Уникахе». Оба испанских клуба дошли до финала турнира.
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