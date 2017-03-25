Минские «Цмокi» потерпели 16-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли 16-й матч в Единой лиге ВТБ, уступив на своей площадке красноярскому «Енисею», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодняшняя встреча стала для «драконов» первой под началом нового наставника Александра Крутикова, который также является главным тренером национальной сборной Беларуси. В трех четвертях минчане выиграли у гостей, но провал во второй десятиминутке разницей в 14 очков свел на нет все усилия, и в итоге «Цмокi» проиграли со счетом 78:86 (22:19, 12:26, 21:19, 23:22). В составе белорусской дружины самым результативным стал американский легионер Джастин Грей, набравший 17 очков.
Минским «Цмокам» осталось провести четыре поединка «банковского» турнира: дома с пермской «Пармой» (2 апреля) и «Нижним Новгородом» (16 апреля) и в гостях у лидера Единой лиги ВТБ московского ЦСКА (10 апреля) и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (23 апреля). Сейчас в активе минчан четыре победы в 20 проведенных поединках и 12-е место среди 13 участников турнира. В
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