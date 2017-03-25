Минские «Цмокi» потерпели 16-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ

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Сегодняшняя встреча стала для «драконов» первой под началом нового наставника Александра Крутикова, который также является главным тренером национальной сборной Беларуси. В трех четвертях минчане выиграли у гостей, но провал во второй десятиминутке разницей в 14 очков свел на нет все усилия, и в итоге «Цмокi» проиграли со счетом 78:86 (22:19, 12:26, 21:19, 23:22). В составе белорусской дружины самым результативным стал американский легионер Джастин Грей, набравший 17 очков.