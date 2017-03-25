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25 марта 2017, 1:15 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

17 очков Перпероглу помогли «Барселоне» победить «Црвену Звезду»

В заключительном матче игрового дня Евролиги «Барселона» на домашнем паркете справилась с «Црвеной Звездой».

После поражения в стартовой четверти каталонцы прибрали инициативу к своим рукам, наращивая преимущество в каждой последующей десятиминутке.

В конечном счёте хозяева добыли комфортную победу — 67:54.

Самым результативным в составе обеих команд стал форвард «Барселоны» Стратос Перпероглу, набравший 17 очков. У гостей ни один из баскетболистов не сумел достигнуть рубежа в 10 набранных очков.
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