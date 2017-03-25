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25 марта 2017, 0:25 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Олимпиакос», Льюль набрал 21 очко

Мадридский «Реал» одержал очередную победу в Евролиге, одолев на сей раз на выезде греческий «Олимпиакос».

Начало встречи прошло в равной борьбе, что отразилось и на табло. На большой перерыв команды ушли при равном счёте — 37:37.

Во второй половине поединка гостям удалось немного прибавить, что позволило им оформить итоговый успех — 79:73.

Лучшим в составе «Реала» стал Серхио Льюль, записавший в свой актив 21 очко и 5 передач, у «Олимпиакоса» 18 очков на счету Николы Милутинова.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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