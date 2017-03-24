Теодосич обошёл Спанулиса в списке лучших ассистентов Евролиги

В сегодняшнем матче с казанским УНИКСом, в котором команда серба добыла победу (85:74), он кроме 12 набранных очков записал в свой актив 12 передач.



Таким образом, общее количество ассистов, отданных им за всю историю выступлений в Евролиге, достигло отметки 1095.



Это позволило Теодосичу обойти в числе лучших распасовщиков турнира защитника «Олимпиакоса» Вассилиса Спанулиса, который имеет в своём активе 1088 передач, и взобраться на второе место в почётном списке. Первое место по-прежнему удерживает завершивший карьеру Димитрис Диамантидис — 1255 передач.