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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29197500/
24 марта 2017, 22:54 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Теодосич обошёл Спанулиса в списке лучших ассистентов Евролиги

Защитник ЦСКА Милош Теодосич продолжает покорять рекорды Евролиги.

В сегодняшнем матче с казанским УНИКСом, в котором команда серба добыла победу (85:74), он кроме 12 набранных очков записал в свой актив 12 передач.

Таким образом, общее количество ассистов, отданных им за всю историю выступлений в Евролиге, достигло отметки 1095.

Это позволило Теодосичу обойти в числе лучших распасовщиков турнира защитника «Олимпиакоса» Вассилиса Спанулиса, который имеет в своём активе 1088 передач, и взобраться на второе место в почётном списке. Первое место по-прежнему удерживает завершивший карьеру Димитрис Диамантидис — 1255 передач.
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