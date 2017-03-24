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24 марта 2017, 22:48 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Дарушшафака» обыграла «Галатасарай», Уонамэйкер набрал 22 очка

Турецкий клуб «Дарушшафака» добыл важную победу в 28-м туре Евролиги, обыграв на своей площадке «Галатасарай».

Первая половина матча прошла в равной борьбе, а команды ушли на перерыв с двухочковым перевесом гостей.

В третьей четверти хозяевам удался качественный рывок, результатом чего стало преимущество над соперниками «+9». Невзирая на попытки отыграться, гостям удалось лишь подсластить горечь поражения, сократив отставание в счёте до 6 очков: победа «Дарушшафаки» — 73:67.

Лучшим в составе обеих команд стал защитник хозяев Брэдли Уонамэйкер — 22 очка, у «Галатасарая» 17 пунктов на счету Владимира Мицова. Сегодняшняя победа сохраняет «Дарушшафаке» шансы на попадание в плей-офф.
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