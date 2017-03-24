Интриги.net. ЦСКА не оставил шансов УНИКСу

УНИКС — ЦСКА — 74:85 (18:25, 15:19, 24:30, 17:11)

Ц: Де Коло (22), Теодосич (12+12 передач).

У: Лэнгфорд (17), Понкрашов (16 + 7 передач), Параховский (14 + 8 подборов).

Изменения в формате Евролиги должны были повысить зрелищность и интерес к турниру. По крайней мере, в этом нас изначально уверяли чиновники, анонсируя создание единого регулярного чемпионата. С коммерческой точки зрения это решение наверняка оказалось выгодным. А вот со спортивной к нему изначально были вопросы. Команды играют сразу на несколько фронтов, и смысл распылять силы, если на одном из них тебе уже ничего не светит? Так и вышло на практике. Участники достаточно быстро разделились на лидеров и аутсайдеров, потерявших всякую мотивацию, а регулярка к началу весны превратилась в жуткую тягомотину.

В ПОИСКАХ СТИМУЛОВ

Встреча УНИКСа и ЦСКА в Казани изначально выглядела воплощением этой проблемы. С одной стороны команда, которая давно распрощалась с надеждами на место в первой восьмерке и, по словам одного из ее лидеров, готовится к плей-офф Единой лиги ВТБ. С другой — армейцы, гарантировавшие себе преимущество домашней площадки в матчах на вылет Евролиги после победы над «Дарюшафакой» (95:85).

Нет, конечно, какие-то надежды теплились, ведь встречи клубов из одной страны в еврокубках всегда имеют хотя бы легкий оттенок дерби. Но, по большей части, с ними пришлось распрощаться уже в первые минуты. Лидер казанцев Кит Лэнгфорд толком даже не разминался. «А зачем?» — как резонно заметил комментатор. Потеря хозяев на своей половине поля и проход Милоша Теодосича, которому никто не мешал, вывели ЦСКА вперед — 6:0.

Казанцы стараниями Хоакима Колома и Артема Параховского все-таки набрали свои первые очки на третьей минуте матча, но армейцы продолжали очень легко набирать очки в чужой «краске». Замены слегка оживили игру УНИКСа, но концовка первой четверти все равно осталась за гостями. По-настоящему казанцы разбегались во второй десятиминутке. Видя, как внимательно соперники действуют с Лэнгфордом, хозяева стали все чаще грузить под кольцо на Параховского — и это работало. Центровой вновь был одним большим светлым пятном в игре УНИКСа.

Отрыв гостей уменьшился до трех очков, но все это время не покидало ощущение, что ЦСКА играет с большим запасом. И вновь ярче всего это проявилось ближе к концу четверти. Всего за пару минут Джоэл Фрилэнд дважды забил сверху, а Андрей Воронцевич поставил блок-шот Понкрашову, приправив его точным трехочковым. 44:33 — преимущество армейцев к большому перерыву было более чем комфортным.

КЛАСС ЧЕМПИОНА

Показалось, что УНИКС планировал активно начать вторую половину, взяв столичную крепость с наскока. Хозяева взвинтили скорости, наконец проснулся Лэнгфорд, набравший первые очки с игры. Да только любой порыв казанцев тут же гасился соперниками. Забивает Лэнгфорд? Тут же ловите ответную «трешку» от Теодосича. Армейцы держали игру в самых настоящих тисках, не давая оппонентам поднять голову. Причем делали это без изысков, а даже в, можно сказать, тренировочном режиме. Проход, пас в «краску», и вот уже кто-то из «больших» идет на линию штрафных.

Чем дальше, тем более отчетливым становилось ощущение, что все это мы уже видели. УНИКС пытался что-то создать за счет изоляций и индивидуальных действий отдельных игроков, чаще всего зарываясь в оборону гостей. Армейцы заметно лучше двигали мяч и действовали в атаке с эффективностью хирурга, каждое движение которого отточено до автоматизма. А на отрезках, когда ЦСКА включал прессинг, у казанцев не получалось вообще ничего.

УНИКС не обвинишь в безволии и инертности, что порой случалось с командой по ходу сезона. Но между казанцами и нынешним ЦСКА, говоря откровенно, настоящая пропасть. Тот запас, который продемонстрировали действующие чемпионы Евролиги, безусловно, воодушевляет с точки зрения турнирных перспектив армейцев. Но если думать об интриге как в этом отдельно взятом матче, так и — шире — в плане борьбы в нынешнем сезоне Единой лиги, становится чуточку тоскливо.