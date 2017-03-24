Интриги.net. ЦСКА не оставил шансов УНИКСу
Армейцы не испытали проблем в Казани и, как минимум, временно вышли в единоличные лидеры Евролиги.
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Видимо, что-то случилось...
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УНИКС — ЦСКА — 74:85 (18:25, 15:19, 24:30, 17:11)
Ц: Де Коло (22), Теодосич (12+12 передач).
У: Лэнгфорд (17), Понкрашов (16 + 7 передач), Параховский (14 + 8 подборов).
Изменения в формате Евролиги должны были повысить зрелищность и интерес к турниру. По крайней мере, в этом нас изначально уверяли чиновники, анонсируя создание единого регулярного чемпионата. С коммерческой точки зрения это решение наверняка оказалось выгодным. А вот со спортивной к нему изначально были вопросы. Команды играют сразу на несколько фронтов, и смысл распылять силы, если на одном из них тебе уже ничего не светит? Так и вышло на практике. Участники достаточно быстро разделились на лидеров и аутсайдеров, потерявших всякую мотивацию, а регулярка к началу весны превратилась в жуткую тягомотину.
В ПОИСКАХ СТИМУЛОВ
Встреча УНИКСа и ЦСКА в Казани изначально выглядела воплощением этой проблемы. С одной стороны команда, которая давно распрощалась с надеждами на место в первой восьмерке и, по словам одного из ее лидеров, готовится к
Нет, конечно,
Казанцы стараниями Хоакима Колома и Артема Параховского
Отрыв гостей уменьшился до трех очков, но все это время не покидало ощущение, что ЦСКА играет с большим запасом. И вновь ярче всего это проявилось ближе к концу четверти. Всего за пару минут Джоэл Фрилэнд дважды забил сверху, а Андрей Воронцевич поставил
КЛАСС ЧЕМПИОНА
Показалось, что УНИКС планировал активно начать вторую половину, взяв столичную крепость с наскока. Хозяева взвинтили скорости, наконец проснулся Лэнгфорд, набравший первые очки с игры. Да только любой порыв казанцев тут же гасился соперниками. Забивает Лэнгфорд? Тут же ловите ответную «трешку» от Теодосича. Армейцы держали игру в самых настоящих тисках, не давая оппонентам поднять голову. Причем делали это без изысков, а даже в, можно сказать, тренировочном режиме. Проход, пас в «краску», и вот уже
Чем дальше, тем более отчетливым становилось ощущение, что все это мы уже видели. УНИКС пытался
УНИКС не обвинишь в безволии и инертности, что порой случалось с командой по ходу сезона. Но между казанцами и нынешним ЦСКА, говоря откровенно, настоящая пропасть. Тот запас, который продемонстрировали действующие чемпионы Евролиги, безусловно, воодушевляет с точки зрения турнирных перспектив армейцев. Но если думать об интриге как в этом отдельно взятом матче, так и — шире — в плане борьбы в нынешнем сезоне Единой лиги, становится чуточку тоскливо.
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