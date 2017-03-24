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24 марта 2017, 21:17 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболисты ЦСКА обыграли УНИКС в матче Евролиги

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 85:74 в гостевом матче 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Нандо де Коло, в его активе 22 очка. Ранее ЦСКА уже обеспечил себе участие в плей-офф турнира и преимущество домашней площадки на стадии четвертьфинала, а УНИКС потерял все шансы на выход в плей-офф.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав 21 победу и опережая идущего вторым испанский «Реал», у которого есть игра в запасе. УНИКС с семью победами идет на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с греческим «Панатинаикосом», УНИКС также на выезде проведет матч против сербской «Црвены Звезды». Обе встречи пройдут 31 марта.
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