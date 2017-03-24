Педро Мартинес — лучший тренер Еврокубка сезона-2016/2017
Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес признан лучшим тренером Еврокубка в сезоне-2016/2017, сообщает официальный сайт организации.
В текущем розыгрыше турнира испанский клуб добыл 17 побед, уступив лишь 3 раза.
Это позволило левантийцам выйти в финал Еврокубка, и теперь они могут рассчитывать на завоевание четвёртого титула в своей истории во втором по престижности клубном турнире Европы.
На стадии четвертьфинала «Валенсия» справилась с «Химками», а в полуфинале был повержен «Хапоэль». В финале команда Мартинеса встретится с «Уникахой», первый поединок состоится 28 марта.
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