В текущем розыгрыше турнира испанский клуб добыл 17 побед, уступив лишь 3 раза.



Это позволило левантийцам выйти в финал Еврокубка, и теперь они могут рассчитывать на завоевание четвёртого титула в своей истории во втором по престижности клубном турнире Европы.



На стадии четвертьфинала «Валенсия» справилась с «Химками», а в полуфинале был повержен «Хапоэль». В финале команда Мартинеса встретится с «Уникахой», первый поединок состоится 28 марта.