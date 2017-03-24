«Панатинаикос» обыграл «Басконию», Синглтон набрал 18 очков
Греческий «Панатинакос» добыл выездную победу над «Басконией» в 28-м туре Евролиги, таким образом прервав четырёхматчевую победную серию испанцев.
Спурт греческого клуба в первой четверти (24:6) обеспечил его игрокам перевес на всё оставшееся время игры. Попытки хозяев паркета отыграться успеха не принесли, итог — победа ПАО — 73:62.
Лучшим в составе обеих команд стал форвард «Панатинаикоса» Крис Синглтон, собравший коллекцию из 18 очков и 8 подборов. У хозяев самым результативным стал Адам Ханга — 13 очков и 5 подборов.
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