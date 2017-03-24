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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29185366/
24 марта 2017, 1:03 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Милан» уступил «Бамбергу», несмотря на 20 очков Хикмана

«Милан» продлил серию поражений в Евролиге до семи матчей. Сегодня итальянский клуб уступил на своей площадке «Бамбергу». Поединок начался с мощного рывка гостей, первая четверть осталась за ними — 29:14.

После этого, хозяева одержали верх во всех оставшихся десятиминутках, но наверстать упущенное на старте встречи так и не сумели. Итоговая победа «Бамберга» — 84:76.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Милана» Рикки Хикман, набравший 20 очков. У «Бамберга» 17 очков на счету Фабьена Козюра.
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